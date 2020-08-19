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جمعية الإرادة توقع اتفاقية تعاون مع عيادات الأعمال

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جمعية الإرادة توقع اتفاقية تعاون مع عيادات الأعمال جمعية الإرادة توقع اتفاقية تعاون مع عيادات الأعمال
في إطار مساعي إرشاد رواد الأعمال من فئة ذوي الإعاقة

جمعية الإرادة توقع اتفاقية تعاون مع عيادات الأعمال

أبرمت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة, اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة مع عيادات الأعمال، لتقديم جلسات استشارات وإرشاد للموهوبين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من مستفيدي الجمعية من فئة ذوي الإعاقة على مستوى المملكة؛ ما يسهم في تطوير إبداعاتهم وصقل مواهبهم في مجالات الأعمال.

وأعرب مؤسس ورئيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس، عن سعادته بهذه الاتفاقية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال لاسيما من فئة ذوي الإعاقة، مبينًا أن جمعية الإرادة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تقدم دعمها لجميع أنواع الإعاقات من مختلف الأعمار في كافة مناطق المملكة العربية .

وقال إن الجمعية تعمل على صناعة جيل مبدع من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة داخل المملكة وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذج مضيئة، إلى جانب تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي تطور مواهبهم وتجعلها قابلة للتميز والإبداع.

من جانبه أوضح رئيس عيادات الأعمال ثامر الفرشوطي أن الاتفاقية تركز على رواد ورائدات الأعمال من ذوي الإعاقة، ودعمهم وتطويرهم مهاريًّا ومعرفيًّا في قطاعات الأعمال ومجالاتها المختلفة؛ إيماناً بدور ريادة الأعمال ومستقبلها في ظل رؤية المملكة 2030 باعتبارها رافدًا مهمًا في الاقتصاد.جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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