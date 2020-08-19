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أمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا

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منذ ١ يناير إلى ١٥ أغسطس الجاري

أمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا

رفعت أمانة منطقة الجوف، منذ ١ يناير الماضي إلى ١٥ أغسطس الجاري، ٣٧٣ سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا.


كما بينت الأمانة حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كل أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .

أمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا

أمانة الجوف ترفع ٣٧٣ سيارة تالفة من سكاكا

أمانة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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