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"البليهد" يؤكد أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة من أجل تفعيل "مدرستي"

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خلال زيارته عدداً من المدارس في حائل

شدّد مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، على أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة من أجل تفعيل التعليم عن بعد عبر المنصة "مدرستي".

جاء ذلك خلال زيارته عدداً من المدارس "بنين" و"بنات"، وذلك للوقوف ميدانياً على استعداداتها للفصل الدراسي المقبل.

وتفقد "البليهد" مدرسة ابن تيمية الابتدائية التابعة لمكتب التعليم جنوب حائل، ومدرسة حطين الابتدائية التابعة لمكتب التعليم شمال حائل، والابتدائية الخامسة "بنات".

ورافق مدير تعليم حائل خلال جولته يحيى العماري المساعد للشؤون التعليمية، والدكتور فضي العنزي ‏أمين التعليم في منطقة حائل، ومدير مكتب التعليم جنوب حائل إبراهيم الرديعان.

مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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