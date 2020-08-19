مفتي لبنان يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت

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طالب بانتخابات برلمانية مبكرة

انضم مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم (الأربعاء)، إلى الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتحقيق دولي في الانفجار الذي عصف بميناء بيروت.

وقال "دريان": "إن على الرئيس اللبناني الامتثال لإرادة الشعب وإجراء مشاورات نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء".

وكان بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي قد دعا الأحد الماضي إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقُتل ما لا يقل عن 179 شخصاً، وشُرد 300 ألف؛ عندما انفجرت كميات هائلة من مادة شديدة الانفجار، مخزنة بصورة غير آمنة منذ سنوات، هذا الشهر؛ مما أدى لتدمير قطاعات كبيرة من المدينة، ودفع الحكومة للاستقالة وسط احتجاجات حاشدة.

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان