أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

Print
ضمن مشروع "نشامى الحي"

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

انطلقت في محافظة بلقرن فرصة "نأكل مانزرع"، ضمن مشروع "نشامى الحي" الذي أطلقه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة "نشامى عسير" وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في مزرعة بن شيبان، والتي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان والتين والعنب والطماطم، حيث قاموا بتنظيفها، وجني ثمارها، وتنظيمها في عبواتٍ.


وعرضت اللجنة منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع، تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار والمصطافين.

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

شباب وشابات بلقرن  يجنون 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه

مشروع نشامى الحي محافظة بلقرن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

توقع انكماش الاقتصاد الأردني 3.4%

توقع انكماش الاقتصاد الأردني 3.4%

"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

"ابن فرحان" يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

شبكة عيون الإخبارية