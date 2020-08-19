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مركز خدمة العربية يقدم برنامجاً تدريبياً للمعلمين الموفدين

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مركز خدمة العربية يقدم برنامجاً تدريبياً للمعلمين الموفدين مركز خدمة العربية يقدم برنامجاً تدريبياً للمعلمين الموفدين
بالتعاون مع الإدارة العامة للمدارس بالخارج

مركز خدمة العربية يقدم برنامجاً تدريبياً للمعلمين الموفدين

ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، برنامجاً تدريبياً للمعلمين الموفدين للعمل خارج المملكة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، الذي ينطلق الأحد القادم 4 محرم 1442هـ ويستمر خمسة أيام.

وذكر الأمين العام للمركز الدكتور محمود إسماعيل صالح، أن البرنامج يقدمه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويهدف المركز من إقامة البرنامج إلى رفع كفاءة المعلمين الموفدين، وإتاحة الفرصة للاتصال بالخبرات المتميزة في مجال تعليم العربية لغير أهلها، والتعريف الموجز بعلم اللغة التطبيقي وتقديم مشاهدات لنماذج من التدريس المصغر للمهارات اللغوية.

يُذكر أن المركز يقدم البرنامج التدريبي بشكل سنوي للمعلمين الموفدين للعمل بالخارج بالتعاون مع الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، حيث يأتي البرنامج في دورته الخامسة للمعلمين الموفدين للعمل في "المالديف، جيبوتي، إندونيسيا، موسكو، نيودلهي".

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية