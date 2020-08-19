بـ301 حالة.. جازان ومحافظاتها تتصدّر حالات الإصابة بكورونا

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موزعة بالتباين في المنطقة

واصلت منطقة جازان تسجيل أرقام مرتفعة في إصابات فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الإصابات في مدينة جازان 109، فيما سجلت محافظة صبيا 45 إصابة، كما سجلت محافظة أبوعريش 44 إصابة.

كما شهد عدد من محافظات المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات حيث سجلت اليوم محافظة صامطة 31 حالة، فيما سجلت محافظة بيش 24 حالة وسجلت كل من العيدابي وأحد المسارحة 12 حالة.

يأتي هذا فيما سجلت محافظة الريث 8 حالات، وسجلت محافظة فيفا 5 حالات، والداير بني مالك 4 حالات، والطوال 3 حالات، والموسم حالتين، والعارضة والحرث حالة واحدة.جازان فيروس كورونا الجديد