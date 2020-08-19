أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

9 % زيادة في كمية صادرات التمور خلال النصف الأول لـ2020

Print
9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020 9 % زيادة في كمية صادرات التمور خلال النصف الأول لـ2020
مقارنة بالمدة نفسها من العام ٢٠١٩.. والقيمة الإجمالية 506 ملايين ريال

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من هذا العام لتبلغ نحو 549 مليون ريال، وذلك مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2019م؛ حيث حققت الصادرات قيمة 506 ملايين ريال.


وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن هناك ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 9% للنصف الأول من العام 2020 لتبلغ 121 ألف طن من التمور، وذلك مقارنة بالمدة نفسها للعام 2019؛ حيث صُدر 111 ألف طن.

تأتي هذه المنجزات ثمارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، إضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم؛ مما يعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق رؤية 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

جدير بالذكر أن أكثر من 31 مليون نخلة تعزز مكانة المملكة اقتصادياً بإجمالي إنتاج 1،539,755 طناً من التمور مما يعادل 17% من إنتاج التمور، لتحل في المركز الثاني في إنتاج التمور عالمياً.

المركز الوطني للنخيل والتمور التمور السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

شبكة عيون الإخبارية