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فلسطين: 242 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 23.427

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فلسطين: 242 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 23.427 فلسطين: 242 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 23.427
الفيروس أنهى حياة 3 أشخاص خلال يوم

فلسطين: 242 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 23.427

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، أن 424 شخصاً جديداً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كما جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في حوارة بمحافظة نابلس ودورا في محافظة الخليل ومخيم شعفاط في القدس.

وبينت الوزيرة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 200 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 115 إصابة إضافة إلى ثلاث إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار في مارس آذار (الماضي) بلغ 23.427 حالة، تعافى منها 14.321 فيما بلغ عدد الوفيات 127.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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