مدينة "عبد العزيز للعلوم والتقنية" ترعى "سعودي موبايل شو" في نسخته الافتراضية

★ ★ ★ ★ ★

المعرض الدولي يضم 16 مجالاً مهماً

ترعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كشريك استراتيجي في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو 2020" في نسخته الثالثة والافتراضية، والذي تنظمه السديم الماس للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020 بشكل افتراضي كامل، على منصة "داسكو" للفعاليات الافتراضية، بمشاركة العديد من الشركات الدولية والمحلية العاملة في قطاع تقنية المعلومات بمختلف أفرعه كذلك، بمشاركة عدد من رواد الأعمال من المملكة وخارجها.



وفي هذا السياق صرح المهندس سعد بن علي الغرابي، رئيس اللجنة العليا للمعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"؛ بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "الشريك الإستراتيجي" للمعرض في نسخته الثالثة، وذلك لإبراز الدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية أحد أهم نتائج رؤية المملكة (2030) في التحول الرقمي، ويتجلّى هذا الاهتمام الحكومي في مستوى النقلة التقنية العالية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز من دور ريادي في دعم وتطوير قطاع تقنية المعلومات والتحول الرقمي؛ مما جعل المملكة العربية السعودية تصنف من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط.



وأضاف "الغرابي": أن "المعرض يتم تنظيمه هذا العام بشكل افتراضي في الفترة من 07- 10 سبتمبر 2020م الموافق 19-22 محرم 1442هـ بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وأكثر من 500 شركة محلية ودولية في جميع قطاعات الاتصالات من 25 دولة عربية وأوربية وعالمية، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 500 ألف زائر.



ومن أهم القطاعات المشاركة بالمعرض "الأمن السيبراني"، وتحليل المعلومات، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وطباعة ثلاثيات الأبعاد، والواقع الافتراضي، والحاسب الآلي، والروبوتات، ودفع التجزئة، وتكنولوجيا الجوالات، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المستقبل، وبلوك شين، والأوتوموتف، والصحة الإلكترونية.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية