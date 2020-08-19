أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون

Print
حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون حصيلة مصابي "كورونا" في الهند تقفز إلى 2.8 مليون
تسجيل 64.531 إصابة جديدة

حصيلة مصابي

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بالهند، اليوم (الأربعاء)، تسجيل ما يربو على 64 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، إلى جانب وفاة أكثر من ألف بالمرض.

وأوضحت البيانات تسجيل الهند 64.531 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات بالهند إلى 2.8 مليون، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 1.092 ليصل إلى 52.889 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد البرازيل والولايات المتحدة، وينتشر الفيروس على نحو مطرد من مناطق حضرية إلى بلدات أصغر، حيث البنية التحتية لقطاع الصحة متداعية.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

"الصحة": أكملنا 60 يومًا ولم تسجل في المملكة أي إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS

شبكة عيون الإخبارية