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الفيضانات تجتاح جنوب الصين.. وإجلاء 100 ألف شخص عن مساكنهم

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الفيضانات تجتاح جنوب الصين.. وإجلاء 100 ألف شخص عن مساكنهم الفيضانات تجتاح جنوب الصين.. وإجلاء 100 ألف شخص عن مساكنهم
المياه تتدفق بمعدل 74 ألف متر مكعب في الثانية

الفيضانات تجتاح جنوب الصين.. وإجلاء 100 ألف شخص عن مساكنهم

أجبرت فيضانات تجتاح منطقة منبع نهر يانغتسي، السلطات الصينية على إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، فيما تهدد الفيضانات موقع تراث عالمي يعود بناؤه إلى 1200 عام مضت.

وأوضحت وزارة الموارد المائية، أن من المتوقع أن يشهد سد الخوانق الثلاثة، وهو منشأة كهرومائية ضخمة مصممة بحيث تكبح الفيضانات في نهر يانغتسي، زيادة تدفق المياه إلى 74 ألف متر مكعب في الثانية اليوم (الأربعاء)، وهو أعلى معدل منذ بناء السد.

وبين تلفزيون الصين المركزي، أن الموظفين والشرطة ومتطوعين وضعوا أكياس الرمال في محاولة لحماية تمثال ليشان بوذا العملاق، الذي يصل ارتفاعه إلى 71 مترًا، فيما تجاوز منسوب المياه الطينية المندفعة مستوى أصابع قدمي التمثال للمرة الأولى منذ عام 1949، والتمثال مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ويقع في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين، وفقاً لـ"رويترز".

وأطلقت لجنة الموارد المائية ليانغتسي، وهي الجهة الحكومية التي تشرف على النهر، إنذارْا أحمر أمس، محذرة من أن المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه عند بعض محطات المراقبة مستويات الحماية الآمنة من الفيضانات، بما يزيد على خمسة أمتار.

وتسعى السلطات جاهدة لتبرهن على أن سلسلة السدود والخزانات العملاقة المشيدة على طول منبع نهر يانغتسي توفر حماية للمنطقة من أسوأ آثار الفيضانات هذا العام، لكن منتقدين يرون أنها ربما تزيد الوضع سوءًا.الصين فيضانات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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