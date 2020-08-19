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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7853.05 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7853.05 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7853.05 نقطة
بتداولات تجاوزت 8.6 مليارات ريال لأكثر من 380 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 0.52 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وأبو معطي، وجاكو، وأسمنت المدينة، وريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تهامة، وإكسا التعاونية، والسعودي الفرنسي، وأسترا الصناعية، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و6.27%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، الإنماء، وزين السعودية، وريدان، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرمكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وريدان، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 168.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8298.64 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1497 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية