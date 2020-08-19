متحدث "الصحة": حالات كورونا تراجعت من أعلى نقطة بنسبة 72 %

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قال: ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن الحالات المؤكدة لكورونا تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72% كما تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25%.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: سُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة، ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة لا قدر الله.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي