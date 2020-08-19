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نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه

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نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه

نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة والتنسيق بشكل عاجل مع الجهات المختصة بتطبيق النظام بحقه

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.
وأوضحت إمارة منطقة جازان ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجّه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية .
وشددت الإمارة ، إلى أن أي تعدي او تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقاً للإجراءات القانونية والنظامية.
وتثمن إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة ، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني ، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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