خطأ في تسليم "الجثة".. عائلة بريطانية تقيم جنازة لرجل غريب

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جارٍ التحقيق في الواقعة بعد إخراج الرفات من المقبرة

أفادت تقارير إعلامية بأن أسرة بريطانية أقامت جنازة للرجل الخطأ؛ بعد تسليمها جثة شخص آخر غريب عنها.

وحضر المعزون مراسم الدفن في مقبرة مدينة كارلايل في بريطانيا الشهر الماضي قبل ظهور الخطأ، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ووفقاً لصحيفة «نيوز آند ستار»، التي أبلغت عن الحالة لأول مرة، تعين إخراج الرفات من المقبرة.

وبدأ المعنيون في مستوصف كمبرلاند، كارلايل، حيث يعتقد أن الخطأ قد حدث، تحقيقاً. وقال مديرا قسم الجنازات جورج هدسون وابنه: «من الواضح أن شيئاً فظيعاً قد حدث بشكل خاطئ».

وأوضح متحدث: «لم ندرك أن لدينا جثة شخص آخر. نشعر بالحزن للأسرتين. عائلتنا تدير الجنازات منذ أكثر من 150 عاماً ولم يحدث شيء مثل هذا من قبل».

وقالت متحدثة باسم مؤسسة «نورث كمبريا للرعاية المتكاملة»: «نحن ندعم مديري الجنازات لتحديد الظروف المحيطة بالحادث، كما نتعاطف مع أفراد العائلتين في الوقت الصعب بالفعل الذي يمرون به». وأضافت: «نحن نجري تحقيقاً داخلياً في الظروف المحيطة بالحادث وسنطلع العائلتين على النتائج بمجرد اكتمالها».بريطانيا مقبرة مدينة كارلايل