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"موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير

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"موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير "موارد وتنمية الرياض" ينفذ 29 زيارة ويحرر 7 مخالفات بسوق شعبي شهير
للتأكد من توطين الأنشطة وبناء على العديد من البلاغات والشكاوي المستمرة

نفّذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، وبمشاركة قوة الضبط الميداني، جولات تفتيشية على إحدى الأسواق الشعبية المعروفة؛ للتأكد من توطين الأنشطة المقصورة على أبناء الوطن، بناءً على العديد من البلاغات والشكاوى المستمرة، حيث تمت زيارة 29 منشأة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإنذارين.

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد»؛ لرفع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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