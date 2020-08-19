شرطة القصيم تطيح بمقيمين تورطا في سرقة كابلات وقواطع

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اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية (في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

وقال "السحيباني": ضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً، وكميات من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلوجرامات، وأدوات قص ووزن.



وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة القصيم جرائم الاعتداء على الأموال