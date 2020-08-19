"مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية: تستمر حتى السبت المقبل

★ ★ ★ ★ ★

"الأرصاد" نبّهت لأمطار وتأثيرات مصاحبة تتضمن رياحاً مثيرة للأتربة والغبار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأشار التنبيه إلى تأثيرات مصاحبة تتضمن جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كلم/ساعة مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وأكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

مديرية الدفاع المدني جازان