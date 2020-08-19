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6 أشهر من العمل المتواصل تحت قيادة حكيمة بذلت الغالي والنفيس لصحة المواطن

قال العالم الديني الشيعي الشيخ منصور السلمان: إن المملكة العربية السعودية استطاعت بهذه القيادة الحكيمة أن تحتل الصفوف المتقدمة في القدرة على تنقية الأجواء وسلامة المواطن السعودي من شر هذا جائحة كورونا، لتعود مستشفيات المملكة لبارقة الأمل في عودة كوادرها لطبيعتهم السابقة، وإغلاق كثير من المفارز المخصصة للجائحة، واستبشار الأطباء والكوادر الصحية بزوال هذه الجائحة.

وأضاف "السلمان" في حديثه لـ"سبق": خلال ستة أشهر متواصلة وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وحكمة وحنكة الأمير الشاب ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورعاية تامة من أمراء المناطق ولاسيما أميرنا المحبوب الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والتوجيهات الكريمة المتواصلة التي لم تفتر لحظة واحدة من بذل الغالي والنفيس من ميزانية الدولة لرعاية مواطني المملكة، وتسخير كل المعدات والتجهيزات الطبية وتوفيرها تحت رعاية وزير الصحة للقضاء على جائحة كورونا.

وأضاف الشيخ "السلمان": يعجز المواطن في إسداء الشكر والتقدير لحكومة رشيدة حملت هموم مواطنيها، وطبقت مصداق قول نبي الأمة: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

ومن هنا نمد أكف الضراعة بحفظ قادة البلاد أيدهم الله والحماية لهذا الوطن الغالي من الوباء وأشباهه. إنه سميع مجيب.العالم الديني الشيعي الشيخ منصور السلمان