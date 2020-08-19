"بِر الشرقية" تدعم أكثر من 390 ألف مستفيد خلال جائحة كورونا

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بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.. وشملت 11 مدينة ومحافظة وهجرة بالمنطقة

قال الأمين العام بجمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن الجمعية قدمت دعماً غذائياً لأكثر من 390477 مستفيداً من المواطنين والمقيمين خلال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها؛ من خلال مركز العمليات والمبادرات المجتمعية، والذي تم تدشينه بمقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية خلال فترة الجائحة.

وقال "العفيصان" لـ"سبق": إن المساعدات التي قدمها مركز العمليات شملت 11 مدينة ومحافظة وهجرة بالمنطقة الشرقية واستفاد منها 63676 أسرة مستفيدة من الدعم الغذائي، مشيراً إلى أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية نسق مع 75 جمعية بالمنطقة الشرقية لتوزيع وتنسيق الدعم المقدم للمستفيدين.

وأوضح أن السلال الغذائية تم توزيعها على الأسر المتضررة من الجائحة من محافظة العديد وحتى محافظة حفر الباطن، مروراً بجميع المحافظات والقرى والهجر التي قدمت الطلبات المباشرة، وعبر المشاركة في الحملات الوطنية، كاشفاً أن المركز استقبل 195 مبادرة لمكافحة كورونا بالمنطقة منها 61 مبادرة مجتمعية و30 مبادرة صحية و104 مبادرات توعوية لتبلغ تكلفة المبادرات المقترحة المقدمة 42 مليون ريال.

وأضاف "العفيصان" أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية قدمت الدعم الإنساني للمستفيدين خلال الجائحة أيضاً عبر عدة برامج، حيث وزعت في رمضان 43 ألف وجبة إفطار صائم و23 ألف سلة غذائية، فيما وزعت من خلال برنامج زكاة الفطر الموحد الذي نفذ خلال الجائحة 352 ألف فطرة استفاد منها أكثر من 11 ألف أسرة، وشارك في برنامج الزكاة الموحد أكثر من 24 جمعية و24 مركزاً تجارياً، فضلاً عن 24 متطوعا ساهموا في توزيع الزكاة.

وأشار "العفيصان" إلى الدعم الإنساني الصحي الذي قدمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية للمستفيدين؛ حيث قدمت الجمعية أجهزة طبية لدعم مستشفى الرعاية المديدة بالظهران، وحقائب صحية للمستفيدين لوقايتهم من كورونا، ودعمت الجمعية أسرها المنتجة لإنتاج مشروع 30 ألف كمامة، كما سلمت الجمعية خلال الجائحة 28 أسرة وحدات الإسكان التنموي لتوفير مسكن آمن لهم، وسددت إيجارات أكثر من 4000 مستفيد خلال الجائحة بإجمالي مبالغ بلغ أكثر من سبعة ملايين ريال، وسددت فواتير كهرباء أكثر من 1000 مستفيد بإجمالي مبالغ بلغ أكثر من 133 ألف ريال، ووفرت الجمعية خلال الجائحة أكثر من 131 فرصة وظيفية باستقطاب 51 شركة، ووظفت 11 مستفيدا منذ بداية الجائحة، كما فرجت الجمعية خلال هذه الفترة كرب 95 مستفيدا بدعمهم ماليا بأكثر من 110 ألف ريال، ودعمت ماليا أكثر من 1000 فرد بإجمالي مبالغ يصل إلى أكثر من مليون ريال، وقدمت دعما بالبطاقات الغذائية لأكثر من 33 ألف مستفيد بإجمالي مبالغ أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وقدمت الجمعية منذ بداية الجائحة لأكثر من 1000 مستفيد أجهزة كهربائية بإجمالي مبالغ تعدى 402 ألف ريال، كما قدمت كسوة العيد إلى 202 مستفيد.

واختتم "العفيصان" كلمته في اليوم العالمي للعمل الإنساني بأن العمل الإنساني يحتاج إلى طاقات الشباب لدعم الجهود المبذولة في القطاع غير الربحي ودعم ومساعدة الأسر إنسانيا من خلال تقديم البرامج التنموية التي تحقق الدعم الإنساني وتحقق رؤية المملكة 2030 في التنمية في آن واحد.