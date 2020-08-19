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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صيدليتين وبداخلهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية والمنشطات محظورة ومجهولة المصدر.

تمكن المقدم أحمد عاطف حبيب، رئيس مباحث تموين غرب القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية والمنشطات غير المسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها داخل البلاد والمهربة جمركياً، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة، ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون وعثر بداخل الصيدلية على 1222 كبسولة أدوية وأقراص مخدرة، 778 قرص دوائى مختلفة الأنواع، عدد 2 برطمان أوميجا أقراص، زجاجه زيرو جلوين شراب، 17 عبوة محلول للحقن- 2000 كمامة طبية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته منشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون وعثر بداخل الصيدلية على المضبوطات 198 قرص منشطات مختلفة الأنواع، 180 قرص مخدر، 3 أمبولات، 52 قرص دوائى خاص بالتأمين الصحي، 3200 كمامة طبية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.