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"أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم

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"أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم "أوبك+" تراجع الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط اليوم
تركز على الالتزام والتعويض

يجتمع منتجو نفط من "أوبك" وحلفاء من بينهم ، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط؛ الهادفة لدعم الخام في ظل جائحة .

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك+" أنه من المستبعد أن تعدل "أوبك+" سياستها للإنتاج، التي تدعو حالياً إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يومياً حتى الشهر الجاري.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز في الغالب على الالتزام والتعويض، وليس على أي تعديلات كبيرة على اتفاق "أوبك+" لخفض الإمدادات.

من ناحيتها، أفادت مصادر أخرى بأن الاجتماع، المقرر أن يبدأ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، سيركز في الأخص على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأضافت أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمائة في يوليو.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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