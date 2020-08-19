بشرى مطمئنة للمسافرين.. دراسة: كورونا ليس خطيراً في الطائرات

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قالت: الخوف "مبالغ فيه" وأقل مما كان متوقعاً وفق تقديرات سابقة

توصلت دراسة ألمانية جديدة إلى أن الخوف من انتقال فيروس كورونا على متن الطائرة "مبالغ فيه"، وأقل مما كان متوقعاً، وفق تقديرات سابقة.

وتناولت الدراسة القصيرة التي نُشرت في مجلة "جاما نتوورك أوبن" ركاب طائرة حملت من مطار تل أبيب الإسرائيلي 102 ركاب إلى مطار فرانكفورت الألماني في 9 مارس الماضي، أي قبل أن يصبح وضع الكمامات هو القاعدة، حيث استغرقت الرحلة أربع ساعات و40 دقيقة.

وبعدما علمت السلطات الألمانية أن بين ركاب الطائرة 24 سائحاً ألمانياً خالطوا مسؤولاً فندقياً مصاباً بفيروس كورونا المستجد في "إسرائيل"، قررت إجراء فحوص لهم فور وصولهم إلى فرانكفورت، وتبين أن سبعة منهم مصابون بالفيروس، في حين أن سبعة آخرين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لاحقاً.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد أربعة إلى خمسة أسابيع، بادر علماء الفيروسات من مستشفى فرانكفورت الجامعي إلى الاتصال بالركاب الـ78 الآخرين، فأجاب 90% منهم.

وطرح الباحثون على الركاب أسئلة تتعلق بمخالطيهم وبأي أعراض قد تكون ظهرت عليهم، وأجروا فحوصاً لعدد منهم.

وفوجئ الباحثون بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فقط من ركاب الطائرة الآخرين، غير السياح المصابين أصلاً، كانا جالسين من الجانب الآخر من الممشى، حيث كان المصابون السبعة موجودين.

ويعتبر الخبراء، عادةً، أن منطقة انتقال عدوى فيروسات الجهاز التنفسي داخل الطائرات تشمل صفيّ المقاعد أمام المصاب، وصفّي المقاعد وراءه.

وتمثلت المفاجأة في الطائرة العائدة من إسرائيل أن شخصاً جالساً في صف المقاعد الواقع مباشرة أمام مقاعد المصابين، لم يصب بالعدوى.

وقالت مديرة معهد علم الوبائيات في فراكفورت ساندرا شيزيك "هذا الشخص أخبرنا أنه تحادث مطوّلاً مع إثنين" من جيرانه المصابين.

ولفتت الوكالة إلى أن الدراسة أظهرت كذلك أنه لم يُصب راكبان كانا جالسَين مباشرة وراء أحد السياح المصابين.

وقال سيباستيان هول من المعهد نفسه: لقد فوجئنا بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فحسب من الركاب.

ونظراً لأن الفحوص لم تشمل جميع الركاب الآخرين، فلا يمكن استبعاد أن يكون آخرون أصيبوا أيضاً.

ورغم أن الدراسة أكدت أن انتقال العدوى ممكن داخل الطائرات في حال عدم وضع كمامات، لاحظ هول أن "عدم وجود أي إصابات أخرى أمر مطمئن".

ويكشف ذلك أن معدل انتقال العدوى أقل مما كان متوقعاً، وخصوصاً أن أيّاً من الركاب لم يكن يضع كمامة".

وذكّر الباحثون أن دراسات عدة على رحلات إعادة أشخاص كانوا موجودين في مدينة ووهان الصينية في بداية الجائحة، أظهرت أن العدوى لم تنتقل إلى أي مسافر في الطائرات، إذ كان الركاب يضعون الكمامات.فيروس كورونا الجديد