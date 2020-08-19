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"الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له

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"الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له "الصحة العالمية" تعلق مجدداً على اللقاح الروسي ضد كورونا: هذا ما توصلنا له
"الحجة": ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على الجميع وجهود كبيرة ليكون فعالاً وآمناً

كشفت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، أنه يجري التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج .

ولفتت "الحجة"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمناً وفعالاً.

وأضافت بحسب " اليوم" أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهوداً كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقاً لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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