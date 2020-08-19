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وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة

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وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة

وزير الصحة ينوّه بمبادرة مؤسسة النقد لتكريم أبطال الصحة

نوّه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لتكريم أبطال الصحة، الذين عملوا في الخط الأمامي لمواجهة ؛ معربًا عن شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي ولكافة منسوبيها على هذه اللفتة الطيبة، التي تجسّد تناغم وتضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع وتقديرهم لما قدمه أبطال الصحة من تضحيات كبيرة، كان لها الأثر الملموس -بحمد الله- في التصدي لجائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهته، ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهودَ الكبيرة التي بذلها أبطال الصحة والتي تنم عن حبهم للعمل الإنساني؛ لافتًا إلى أن هذه المبادرة من المؤسسة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي أقل ما يمكن تقديمه لهم؛ نظير ما بذلوه من أعمال عظيمة مجسدين لنا إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، رغم الأخطار التي يواجهونها كل يوم.

يُذكر أن الهدية المقدمة من المؤسسة؛ هي عبارة عن ميدالية سُكَّت عليها صورٌ رمزية للعاملين في قطاع الصحة تكريمًا لهم.وزير الصحة توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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