هجوم "إرهابي" بسيارة في برلين.. إصابة 6 بينهم 3 جروحهم بالغة

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المنفذ اعتُقل بعد أن تسبّب في حوادث عدة صدماً بمركبته على طريق سريع

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، أن عملاً إرهابياً وقع مساء الثلاثاء، أدى إلى إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 بجروح بالغة، في وقت ذكرت تقارير إعلامية أن منفذ الهجوم عربي.

ووفق "الألمانية" أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن رجلاً تسبّب في حوادث عدة صدماً بسيارته على طريق سريع يعبر برلين.

وذكر متحدث باسم النيابة العامة أن العمل المتعمّد "دافعه النزعة الإرهابية وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن مرتكب العمل عراقي عمره 30 عاماً، هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل توقف في وقت لاحق على الطريق السريع، ووضع صندوقاً على سطح سيارته بدعوى وجود متفجرات بداخلها، لكن الشرطة لم تعثر بداخلها على أي متفجرات.

وأشارت مصادر مختلفة إلى أن الشرطة اعتقلت الرجل، فيما أدى الحادث إلى اختناقات مرورية طويلة مساء الثلاثاء.