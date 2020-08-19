أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مرتادو طريق "شهدان جازان" يطالبون بإصلاحه

Print
تَسبب في مروعة ووفيات وإتلاف للمركبات

مرتادو طريق

ناشد مرتادو طريق شهدان المؤدي إلى الكسارات القديمة وأبو الحجر، الجهات المعنية، إصلاح الطريق الذي يعاني من الحُفَر الخطيرة التي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات وإتلاف للمركبات منذ سنوات.

وقال الأهالي: إن الطريق الذي يبدأ من ملعب البلدية في المحلة التابعة لمحافظة صبيا شرقًا؛ هو الطريق المسفلت الوحيد؛ ولكنه لم يشهد منذ سنوات طويلة أي أعمال صيانة؛ مشيرين إلى أن الحفر الكبيرة المنتشرة عليه تؤدي إلى حوادث مميتة كما أهلكت مركبات الأهالي.

وأوضح الشاكون أن طول الطريق نحو أربعة كيلومترات؛ مؤكدين أنه يحتاج إلى عمليات الإصلاح والصيانة.

جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سور للحد من حوادث السكك الحديدية بشبين القناطر

سور للحد من حوادث السكك الحديدية بشبين القناطر

بين "التعمّد" و"المجهول".. ماذا نعرف عن حوادث الدهس بألمانيا؟

بين "التعمّد" و"المجهول".. ماذا نعرف عن حوادث الدهس بألمانيا؟

النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية

النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية

النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية

النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية

شبكة عيون الإخبارية