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"الفعيم" يحقق وينشر سلسلة محاضرات "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات" للشيخ الفوزان

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"الفعيم" يحقق وينشر سلسلة محاضرات "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات" للشيخ الفوزان "الفعيم" يحقق وينشر سلسلة محاضرات "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات" للشيخ الفوزان
بعد أن ساهَمَ في نشر أكثر من 80 إصدارًا وشرحًا علميًّا بإذن الشيخ وإشرافه الخطي

قام الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم، وهو أحد طلاب الشيخ الفوزان، بتحقيق ونشر سلسلة المحاضرات العلمية "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.

وجاء ذلك العمل التوثيقي، بعد أن ساهم "الفعيم" في نشر أكثر من 80 إصدارًا وشرحًا علميًّا؛ بإذن الشيخ الفوزان وإشرافه الخطي.

وتناولت سلسلة "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات"، التزام أوامر ولي الأمر في الأزمات؛ حيث أكد الفوزان أن التواصل بين الأقارب في وسائل التواصل الاجتماعي والتقني في وقت الأمراض ووباء كورونا؛ يحصل به صلة الرحم؛ مبينًا أنه عند النوازل يُرجَع إلى أولي الأمر، بعد الرجوع إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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