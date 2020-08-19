أزمة تلوح في الأفق مع ظهور لقاح كورونا.. إبر وقوارير وتخزين

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تقرير: الخبراء انشغلوا باللقاح وغابت عنهم الأدوات المساعدة

أشار تقرير أمريكي إلى أن هناك أزمة محتملة مع انشغال العالم بالبحث عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي توفير المواد والأدوات المساعدة مثل أدوات الحقن والقوارير والإبر والسدادات المطاطية ومعدات التخزين حيث إن دون توافر هذه المواد بكميات ضخمة جداً سيكون اللقاح مجرد تركيبة دوائية غير مستخدمة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن هذه المواد غابت عن الخبراء الذين انشغلوا بالبحث عن اللقاح في بداية الازمة، وقدرت هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي في الولايات المتحدة أن أمريكا وحدها ستكون بحاجة الى 850 مليون إبرة وحقنة لحملة التطعيم ضد كوفيد- 19، في الوقت الذي يوجد في المخزن الوطني الإستراتيجي نحو 15 مليوناً فقط وفقاً لبيانات شهر يناير الماضي.

وذكر التقرير إلى أنه مع الموافقة النهائية على لقاح فيروس كورونا، فإن الاندفاع والحاجة إلى تخزين القوارير والإبر سيكون غير مسبوق حول العالم، موضحة أن عملية البحث الكاملة عن اللقاح، وما يصاحبها من رصد بيانات وحالات وتحليل، لا تحدد كمية اللقاح التي سيتم تصنيعها فحسب، وإنما أيضاً ستحدد مدى الحاجة الى المواد المساعدة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن منظمة "باث" وهي منظمة صحية أمريكية (غير ربحية) مقرها سياتل، أنه على الأرجح العالم سيكون بحاجة من 2 إلى 4 مليارات جرعة في الربع الأول حيث إنه لا أحد يعرف أي نوع من اللقاح سينجح، وطريقة تخزينه، وكم جرعة سيكون الفرد الواحد بحاجة إليها ليكون محصناً من الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الولايات المتحدة بدأت بالتخطيط لتأمين بدائل للقوارير التقليدية لتعويض الوقت الضائع، كما أن الشركات الأمريكية المصنّعة للقوارير استثمرت أموالاً أكثر لتصنيع أكبر كميات بحلول ديسمبر المقبل.

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