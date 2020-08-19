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خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية

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خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية
توصيات ومقترحات وآليات لمواجهة تحديات العام الجديد

خطة استباقية لرفع كفاءة التعليم عن بُعد في الشرقية

استعرضت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، تجاربها السابقة في التعليم عن بُعد، خلال اجتماع مجلس الشؤون التعليمية الأول للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، بقيادة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محاوره الرئيسة التي تركزت حول دراسة بحثية للشؤون التعليمية فيما يخص تجربة التعليم عن بعد تم من خلالها إبراز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل إليه من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستسهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر.

وتوصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية وتضمن تجاوز أي صعوبات بما يضمن انعكاس الجودة على الطالب والطالبة أولاً وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.

وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كل من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية، إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات.

واختتم الاجتماع برفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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