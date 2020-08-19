جازان .. 10900 مستفيد من مراكز تأكد

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7 مواقع ومحطة فحص الموسع عبر السيارات

استقبلت مراكز تأكد في صحة جازان 10900 مستفيد، لإجراء الفحوص المخبرية لهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأبانت أنه تمّت إضافة عدد من المراكز لتنفيذ مبادرة تأكد ليبلغ إجمالي عدد المواقع 7 مواقع، وذلك في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة إلى محطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات التي بدأ العمل بها منذ أكثر من شهر.

يُشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد