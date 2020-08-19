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لهذه الأسباب.. "الهيل الهندي" ممنوع استيراده في المملكة

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لهذه الأسباب.. "الهيل الهندي" ممنوع استيراده في المملكة لهذه الأسباب.. "الهيل الهندي" ممنوع استيراده في المملكة
أوقف استيراده أكثر من مرة واجتماع قريب لبحث الحلول

لهذه الأسباب..

أوقفت المملكة العربية استيراد الهيل الهندي، لعدم التزام المزارعين في الهند بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمخلفات الكيميائية التي تفرضها السلطات الصحية السعودية.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن السعودية تشتري 85 % من الهيل الذي تصدره الهند، وأوقفت مجدداً في الشهر الماضي الاستيراد، بعد أن رفعته في شهر مايو من العام الجاري.

وأشارت إلى أن السعودية كانت قد فرضت الإيقاف في وقت سابق عام 2019 لعدم تقيد المزارعين بمعايير المخلفات الكيميائية.

وذكر التقرير أن مسؤولين هنوداً ومصدّري الهيل من الهند يجرون محادثات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وينتظر عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث الحلول المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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