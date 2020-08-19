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"هيئة الإعلام المرئي" تطرح مسودة مشروع "نظام الإعلام"

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"هيئة الإعلام المرئي" تطرح مسودة مشروع "نظام الإعلام" "هيئة الإعلام المرئي" تطرح مسودة مشروع "نظام الإعلام"
يهدف إلى ضم نظامَي المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، طرح مسودة مشروع "نظام الإعلام"، داعية جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام.

ويهدف المشروع إلى ضم نظامَي المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصاً موحّداً ليشمل المحتوى الإعلامي كاملاً؛ تشرف عليه الهيئة.

تأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للعموم إرساءً لقواعد الشفافية المطلوبة، والاستفادة من وجهات النظر المشاركة، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة.

وتتلقى الهيئة الملاحظات والاقتراحات خلال 30 يوماً عبر عنوان البريد الإلكتروني: legal.dp@gcam.gov.sa، ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع من خلال الرابط:

https://www.gcam.gov.sa/ar/MediaCenter/Pages/NewsDetails.aspx?ItemID=31.الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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