"السديس" يشيد باهتمام ومتابعة أمير مكة ونائبه لمشاريع الحرم المكي الشريف

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قال: المسجد الحرام يحظى باهتمام بالغ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالحرص والاهتمام والمتابعة الحثيثة من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ومتابعتهما المباشرة لإنهاء مشروعات المسجد الحرام.

وأكد السديس، أن المسجد الحرام يحظى باهتمام بالغ من أمير مكة المكرّمة، ونائبه، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن من خلال لجنة الحج المركزية، وفرق العمل الميدانية ليؤدي المعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة واطمئنان وتوفير منظومة الخدمات كافة.

وفي الختام، دعا الرئيس العام، للفيصل، ونائبه، بالتوفيق والسداد، وأن يجزيهما خير الجزاء على حرصهما واهتمامهما البالغ بما يحقق مصلحة ضيوف الرحمن من حجاج وعمّار وزوّار بالمسجد الحرام؛ سائلاً الله أن يجعله في ميزان حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، إنه جواد كريم.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس