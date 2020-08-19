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أمير الجوف يوجّه بإنشاء قطاعين صحيين بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل

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أمير الجوف يوجّه بإنشاء قطاعين صحيين بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل أمير الجوف يوجّه بإنشاء قطاعين صحيين بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل
ترجمة لما توليه حكومتنا الرشيدة من عناية فائقة بصحة المواطنين والمقيمين

أمير الجوف يوجّه بإنشاء قطاعين صحيين بمحافظتي دومة الجندل وطبرجل

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإنشاء قطاعين صحيين في محافظتي دومة الجندل وطبرجل؛ للإشراف على المنشآت والخدمات الصحية بهما.

جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه له اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي؛ حيث بيّن الرويلي أن هذا التوجيه يأتي تأكيدًا لاهتمامه الكريم بتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة ومحافظاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وترجمة لما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من عناية فائقة بصحة المواطنين والمقيمين.

كما استعرض أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الوضع الصحي بالمنطقة، والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية لمواصلة الجهود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وأشاد بتضافر الجهود المبذولة بين صحة الجوف وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبما يتمتع به المواطن من وعي للتعامل مع هذه المرحلة؛ داعيًا الله للجميع السلامة.الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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