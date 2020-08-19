العالم الإسلامي يتحرى اليوم "هلال محرم".. الرؤية والتوقعات وفق "شوكت عودة"

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يمكن رؤية الهلال المجردة بصعوبة في بعض المناطق وبالتليسكوب في البعض الآخر

تتحرى اليوم الأربعاء غالبية دول العالم الإسلامي هلال شهر محرم لعام 1442 هجرية.

ورؤية الهلال اليوم الأربعاء ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من معظم شرق العالم الإسلامي ووسطه؛ في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب إفريقيا ومعظم الأمريكيتين، وممكنة بالعين المجردة بسهولة من أمريكا الوسطى وما حولها.

وتوقع المهندس "محمد شوكت عودة" مدير مركز الفلك الدولي في تصريح لـ"سبق" أن تكون رأس السنة الهجرية يوم غد الخميس 20 أغسطس في غالبية الدول الإسلامية؛ في حين أن من المتوقع أن تكون يوم الجمعة في الدول الإسلامية التي تقع شرق العالم الإسلامي وتشترط رؤية الهلال بالعين المجردة مثل باكستان.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 18 أغسطس في بعض المدن العربية والإسلامية؛ فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس وفقًا لما بيّنها الفلكي "عودة" كما يلي:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 9 ساعات و21 دقيقة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و56 دقيقة، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط وبصعوبة.

- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و43 دقيقة، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط وبصعوبة.

- عمان والقدس: يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و10 دقائق، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط وبصعوبة.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و19 دقيقة، والرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط.

- الرباط: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و41 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

وأشار "عودة" إلى أن أقل مُكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة؛ فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته؛ إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وللتعرف على نتائج رصد هلال شهر محرم؛ يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (www.AstronomyCenter.net)؛ حيث أنشئ المشروع عام 1998م، ويضم حاليًا أكثر من 800 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.

ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت؛ حيث تنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.

والخارطة المرفقة تُبَيّن مدى إمكانية رؤية هلال شهر محرم يوم الأربعاء 19 أغسطس من جميع مناطق العالم؛ بحيث إن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، أو بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبَل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.