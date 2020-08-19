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"أقرب جسم يمر قرب الأرض".. "ناسا" تكشف: هذا ما سيحدث

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"أقرب جسم يمر قرب الأرض".. "ناسا" تكشف: هذا ما سيحدث "أقرب جسم يمر قرب الأرض".. "ناسا" تكشف: هذا ما سيحدث
قالت: كويكب طوله 3 إلى 6 أمتار مر على بعد 2950 كيلو متراً

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أن كويكباً صغيراً طوله 3 إلى 6 أمتار، مر على بعد 2950 كيلو متراً من الأرض يوم الأحد، مشيرة إلى أنها المسافة الأقرب لجسم كهذا يرصد قرب الأرض.

حتى لو اصطدم بالأرض، لم يكن متوقعاً أن يلحق الكويكب "2020 كيوجي" الأضرار، إلا أن تفككه في الجو كان ليشكل كرة نار في السماء، حسبما ذكر مختبر "جيت بروبالشت لابوراتوري" التابع لـ (ناسا) في بيان.

ومر الحجر النيزكي فوق جنوب المحيط الهندي الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، الأحد، بسرعة 12.3 كيلو متر في الثانية، على مسافة أقل بكثير من المدار الثابت الواقع على ارتفاع 36 ألف كيلو متر الذي تعمل به أغلبية الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات.

ورصد الكويكب بعد 6 ساعات على مروره بوساطة التلسكوب "زويكي ترانسيينت فاسيليتي" في مرصد بالومار بجامعة كالتك في كاليفورنيا، على شكل خط طويل مضيء في السماء.

ووفق "سكاي نيوز" أوضحت (ناسا)، أن كويكبات من هذا الحجم تقترب من الأرض بضع مرات في السنة لكن يصعب رصدها إلا إذا كانت متوجهة مباشرة نحو الأرض.

ويمكن لانفجار هذه الكويكبات أن يرصد في الغلاف الجوي، كما حصل في تشيليابينسك في عام 2013، ويومها أدى انفجار جسم من 20 متراً تقريباً إلى تحطم الزجاج على مسافة كيلو مترات وإصابة نحو ألف شخص بجروح.

وأوضح بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في (ناسا): "كان من الممتع جداً رؤية كويكب صغير على هذه المسافة القريبة جداً، لأننا تمكنا من مشاهدة جاذبية الأرض تؤثر في مساره".

واستناداً إلى حسابات المختبر التابع لـ (ناسا)، انحرف الكويكب 45 درجة بسبب جاذبية الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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