سوق الأسهم.. جلسة اليوم تشهد تسجيل أعلى سعر لسهم أرامكو في 6 أشهر

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السهم صعد صباح اليوم بنحو 0.7 في المائة عند مستوى 34.25 ريال

شهدت تداولات جلسة اليوم بسوق الأسهم السعودي، تسجيل سهم أرامكو أعلى مستوى منذ 6 أشهر، حيث صعد السهم اليوم بنحو 0.7 في المائة عند مستوى 34.25 ريال، وذلك عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرّمة.

وهبط السهم بعد ذلك بأقل من نصف ساعة إلى 34.15 ريال، وذلك عند الساعة 10:52 بتوقيت مكة المكرّمة، فيما بلغ عدد الصفقات على السهم 2,732 والكمية المتداولة 2,148,253.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 6.85 تريليون ريال أو ما يعادل 1.826 تريليون دولار، واستطاع السهم أن يسجل مكاسب خلال الشهر الحالي بنحو 3.5 في المائة.أرامكو السعودية