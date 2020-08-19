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مرعب.. سرعة البديهة تُنقذ رجلًا من صعقة كهرباء مميتة

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فيديو مرعب.. سرعة البديهة تُنقذ رجلًا من صعقة كهرباء مميتة مرعب.. سرعة البديهة تُنقذ رجلًا من صعقة كهرباء مميتة
الْتصق بالباب المعدني وبدأ يرتجف

فيديو مرعب.. سرعة البديهة تُنقذ رجلًا من صعقة كهرباء مميتة

أسهم ذكاء رجل وسرعة بديهته في إنقاذ صديقه من الموت صعقًا بالكهرباء، في مرعب التُقط بمدينة كراتشي الباكستانية.

وقالت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية: في اللحظات الصعبة التي تهدد حياة الإنسان، ربما لا يوجد أبدًا ما يكفي من الوقت للتخطيط والتنفيذ، وتصبح سرعة اتخاذ القرار الصحيح هي الفارق بين الحياة والموت.

وفي فيديو تم تبادله في باكستان ووصلت أصداؤه إلى الصحافة العالمية؛ يقف رجلان يقفان خارج متجر في نهاية يوم عمل، وبينما ينتظر أحدهما، بدأ الآخر في إنزال الباب الحديدي للمتجر، وفي اللحظة التي يغلق فيها الرجل المتجر، الْتصق بالباب المعدني وتوقف عن الحركة.

وحين لمسه صديقه للحظة، أدرك أنه يتعرض للصعق بالكهرباء، خاصة وقد بدأ يرتجف.

مرت ثوانٍ عصيبة، كان الرجل يفكر في كيفية إنقاذ صديقه دون أن يصاب هو الآخر بالصعق، وهنا قام الرجل برفع منشفة قطنية بيضاء عن كتفه "جاموتشا"، وألقاها حول رقبة صديقه وسحبه بقوة كبيرة دون أن يتعرض للصعق؛ لأن الملابس القطنية لا توصل الكهرباء، وبعد محاولتين تمكن أخيرًا من تحرير صديقه.

ويُظهر الفيديو الرجلَ الذي تعرض للصعق بالكهرباء مستلقيًا على الأرض؛ لكنه كان حيًّا يتحرك، وقد تجمع الناس حوله للمساعدة، حتى تمكن من النهوض أخيرًا.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بذكاء وسرعة بديهة الرجل الذي أثبت أن الصديق يظهر وقت الشدة، والأهم أنه صديق ذكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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