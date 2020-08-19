"البقرة الطائرة".. ما قصة هذه الصورة الغريبة؟

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في موسم "البودنفارت" بجبال الألب

في مشهد بدا غريبًا ونادرًا، حملت طائرة مروحية (هليكوبتر)، بقرة مصابة، بأحبال ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية في الهواء، في جبال الألب بسويسرا.

وفي حدث سنوي يُعرف باسم "بودنفارت"، ينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق المرتفعة إلى مناطق أقل ارتفاعًا، وهو ما حدث الثلاثاء في ممر "كلاوزن" في سويسرا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها؛ مما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر مخصصة لمثل هذه الأغراض.

ونشرت وكالة الصور الصحفية الأوروبية صورًا للبقرة التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال أمبروس أرنولد، وهو أحد الرعاة المشاركين في العملية، لصحيفة "ليماتالير زيتونغ" السويسرية: إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان "اختصارًا فعالًا".

لكن أرنولد أضاف أن "التجربة ربما كانت مؤلمة للحيوان، بسبب رفعه في الهواء فجأة".

ووفقًا للصحيفة؛ فإن نقل الحيوانات المصابة بطائرات الهليكوبتر يحميها من التعرض لمزيد من الإصابات في رحلتها من قمم الجبال إلى الأسفل، ويجنبها تجدد الإصابات التي شُفيت حديثًا.