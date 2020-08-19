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أصغر وزير في عُمان.. تعرَّف على "ذي يزن" نجل "السلطان هيثم"

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أصغر وزير في عُمان.. تعرَّف على "ذي يزن" نجل "السلطان هيثم" أصغر وزير في عُمان.. تعرَّف على "ذي يزن" نجل "السلطان هيثم"
تولى أمس وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعد دمج الوزارات الثلاث

أصغر وزير في عُمان.. تعرَّف على

أسند سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس الثلاثاء، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، إلى نجله ذي يزن.

ويعد ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة، وجاء خلفاً لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.

ولدى السلطان ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.

وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي كان ذي يزن، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، يعمل في لندن سكرتيراً ثانياً في السفارة العُمانية ببريطانيا.

ويعرف عن الوزير ذي يزن اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019 الذي نظمته "اللجنة الوطنية للشباب"، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.

وجرى في أوقات سابقة تداول مقطع لحديث لذي يزن أثار إعجاب مواطنيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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