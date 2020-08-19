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زاسيبكين: سنبذل جهودًا لتأمين لقاح كورونا الروسي للبنان في أقرب فرصة

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زاسيبكين: سنبذل جهودًا لتأمين لقاح كورونا الروسي للبنان في أقرب فرصة زاسيبكين: سنبذل جهودًا لتأمين لقاح كورونا الروسي للبنان في أقرب فرصة
قال: إنجاز هذه العملية ينتظر استكمال الخطوات التمهيدية والإجراءات الرسمية

زاسيبكين: سنبذل جهودًا لتأمين لقاح كورونا الروسي للبنان في أقرب فرصة

أكد سفير المنتهية مهامه في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، أنه سيبذل أقصى جهوده لتأمين تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورورنا، في أقرب فرصة ممكنة إلى لبنان.

وأشار زاسيبكين إلى أن إنجاز هذه العملية ينتظر استكمال الخطوات التمهيدية والإجراءات الرسمية في روسيا، وهذا الأمر يتطلب فترة من الوقت؛ معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الطبي الذي حققته روسيا بعد عمل دؤوب.

ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك؛ فيما يسجل لبنان انتشارًا واسعًا للوباء؛ حيث قارَبَ عدد المصابين الإجمالي 10 آلاف؛ بينما تجاوَزَ عدد الوفيات المئة، مع تصاعد الأرقام بشكل دراماتيكي على أساس يومي.

وأصدرت حكومة تصريف الأعمال قرارًا قضى بالإقفال العام اعتبارًا من صباح الجمعة 21 أغسطس ولغاية الاثنين 7 سبتمبر المقبل، في كل المحافظات.

يشار إلى أن روسيا هي أول دولة في العالم سجلت رسميًّا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وأطلقت على اللقاح الجديد تسمية "سبوتنيك V"، وتم تطويره من قِبَل مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قد أكد أن تَلَقّت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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