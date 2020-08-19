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الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء

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الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء
لتبدأ في إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة

الإمارات تنجح بربط أولى محطات

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن نجاح عملية الربط لأولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية، مع كهرباء الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وقامت بذلك شركة "نواة" للطاقة بالشراكة مع شركة "أبو ظبي" للنقل والتحكم "ترانسكو". وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في الإمارات، بعد نجاح "نواة" في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "إن عملية الربط تُمثل اللحظة التي بدأنا فيها بالفعل بتحقيق مهمتنا بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة".

وأضاف الحمادي: "يُعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة، بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية"؛ مؤكدًا "أن تحقق هذا الإنجاز المتمثل في إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، نتيجة التعاون الوثيق والمستمر مع شركائنا المحليين والدوليين".

ولعبت شركة "ترانسكو" دورًا محوريًّا في عملية الربط؛ حيث أنشأت شبكة بطول 952 كيلومترًا من الخطوط العلوية بجهد 400 كيلو فولت لتوصيل أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء أبو ظبي؛ لضمان توصيل الكهرباء التي تنتجها المحطة الأولى في "براكة" بشكل آمن وموثوق إلى المستفيدين في جميع أنحاء الدولة.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، قد أعلنت مؤخرًا استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، إلى جانب بدء شركة "نواة" للطاقة في الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت فيه الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثالثة 93% والمحطة الرابعة 86%؛ فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94%.الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء

الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء

الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء

الإمارات تنجح بربط أولى محطات "الطاقة النووية" بشبكة الكهرباء

شبكة عيون الإخبارية