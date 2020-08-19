المجلس القومي للمرأة ينعي رحيل أقدم محفظة للقرآن الكريم في مصر عن عمر يناهز 90 عاما

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"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد
-
السبت 22 أغسطس 2020 02:12 صباحاً
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم
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السبت 22 أغسطس 2020 01:49 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
المجلس القومي للمرأة ينعي رحيل أقدم محفظة للقرآن الكريم في مصر عن عمر يناهز 90 عاما
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:30 صباحاً
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