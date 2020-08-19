مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا.. المواطنون لا يرتدون الكمامة ويبررون: "الكورونا انتهت من مصر"

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"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية
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السبت 22 أغسطس 2020 02:54 صباحاً
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد
-
السبت 22 أغسطس 2020 02:12 صباحاً
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم
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السبت 22 أغسطس 2020 01:49 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا.. المواطنون لا يرتدون الكمامة ويبررون: "الكورونا انتهت من مصر"
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:29 صباحاً
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