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قتلى وجرحى في زلزالين عنيفين يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا

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قتلى وجرحى في زلزالين عنيفين يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا قتلى وجرحى في زلزالين عنيفين يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا
أصيب ما لا يقل عن 170 شخصاً وغادر أكثر من 300 منازلهم

قتلى وجرحى في زلزالين عنيفين يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي (22:23 توقيت غرينيتش اليوم الأربعاء)، والثاني بعده بست دقائق.

وذكر المرصد أن مركزيهما كان على عمق 10 كيلومترات.

وقالت قناة "سي إن إن" الفلبينية، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 170 شخصاً نتيجة الزلزالين وغادر أكثر من 300 شخص منازلهم.

وأصيب أكثر من 600 مبنى بأضرار، فيما تدرس السلطات التقارير لإجلاء نحو 6 آلاف شخص.

ووفق " اليوم" نقلت القناة التلفزيونية عن حاكم مقاطعة ويلتون هو قوله "في الوقت الحالي، لم تعد الحياة إلى طبيعتها، لأن هناك هزات كل ساعة أو كل 30 دقيقة، ولا يزال الناس متوترين ولا يريدون العودة إلى منازلهم".

من جهتها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن السكان شعروا بالزلزالين في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكولو وبادنج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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