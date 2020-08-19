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الملك يبحث جهود استقرار أسواق النفط في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا

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الملك يبحث جهود استقرار أسواق النفط في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا الملك يبحث جهود استقرار أسواق النفط في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا
الجانبان أكّدا أهمية التزام أعضاء اتفاق "أوبك بلس" بالتنفيذ وآلية التعويض

الملك يبحث جهود استقرار أسواق النفط في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمد بخاري؛ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.

كما أكّد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس"، بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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