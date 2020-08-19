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البرازيل: 47784 إصابة جديدة و1352 حالة وفاة بفيروس كورونا

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البرازيل: 47784 إصابة جديدة و1352 حالة وفاة بفيروس كورونا البرازيل: 47784 إصابة جديدة و1352 حالة وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات حتى الآن 3 ملايين و407354

البرازيل: 47784 إصابة جديدة و1352 حالة وفاة بفيروس كورونا

واس- ريو دي جانيرو: قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و1352 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من مرض كوفيد-19 إلى 109888 وفقًا لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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