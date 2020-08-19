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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان

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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان
فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والمدينة ومكة وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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